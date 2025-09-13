12:40 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فرانس برس: مقتل 12 جندياً على الأقل في كمين نصبته طالبان الباكستانية في شمال غرب باكستان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o