حدّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، فترة الصّمت الانتخابيّ الواجب التقيّد بها خلال مختلف مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية:

١- للانتخابات التي ستجري في محافظة جبل لبنان في تاريخ ٢٠٢٥/٥/٤، تبدأ اعتبارًا من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الجمعة ٢٠٢٥/٥/٢ لغاية إقفال صناديق الاقتراع.

٢- للانتخابات التي ستجري في محافظتي لبنان الشماليّ وعكار في تاريخ ٢٠٢٥/٥/١١، تبدأ فترة الصمت الانتخابيّ اعتبارًا من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٥/٥/٩، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

٣- للانتخابات التي ستجري في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ تبدأ فترة الصمت الانتخابيّ اعتبارًا من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٥/٥/١٦، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.

٤- للانتخابات التي ستجري في محافظتي لبنان الجنوبيّ والنبطية تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٤ تبدأ فترة الصمت الانتخابيّ اعتبارًا من الساعة صفر من اليوم السابق ليوم الانتخابات أي من منتصف ليل الخميس الواقع فيه ٢٠٢٥/٥/٢٢ ، ولغاية إقفال صناديق الاقتراع.