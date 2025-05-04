أقفلت صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية في كافة الاقضية في محافظة جبل لبنان عند السابعة مساء، بعد نهار طويل مارس خلاله المواطنون حقهم باختيار ممثليهم للمجالس البلدية والاختيارية. لتبدأ بعدها عملية فرز الاصوات.

وبلغت نسبة الاقتراع 44.6% في محافظة جبل لبنان توزعت على الشكل الآتي:

كسروان %60.71

عاليه 42.07%

جبيل 57.48%

بعبدا 39.09

المتن 38.69

الشوف 45.60%

عدد المقترعين 366964

النسبة الإجمالية 374971

نهار انتخابي طويل: وكانت عملية الانتخابات البلدية والاختيارية قد انطلقت منذ الساعة السابعة من صباح اليوم، في اقضية محافظة جبل لبنان الستة: المتن، وكسروان، وجبيل، والشوف، وعاليه، وبعبدا، في جو هادئ وسط إجراءات أمنية بدأت منذ ساعات الليل الأولى، ونفذها عناصر من الجيش وقوى الأمن.

قضاء المتن

ففي وسط وأعالي المتن الشمالي، أقفلت صناديق الاقتراع في وسط المتن الشمالي وأعاليه، عند الساعة السابعة بعد يوم ماراتوني اتسم بالهدوء والديموقراطية من دون تسجيل أي اشكالات تذكر باستثناء أمور لوجستية.

وبدأ رؤساء الأقلام بعملية الفرز في حضور مندوبي اللوائح والمرشحين في كل المراكز التي توجه اليها الناخبون منذ السابعة صباحا والتي شهدت حركة اقبال كثيفة في فترة بعد الظهر وقبل الاقفال.

وتركزت المعارك في البلدات الكبرى كبيت شباب وبكفيا وبتغرين والخنشارة وضهور الشوير والمتين والمنصورية وعين الخروبة والتي تنافست فيها لوائح نسجت تحالفاتها مع العائلات وخلفها الاحزاب، حيث برز في اكثر البلديات تحالف بين "القوات" و"الكتائب" ضد "التيار الوطني الحر" والنائب ميشال المر.

وتراوحت نسبة الاقتراع بين 33 و55%.

يذكر أن 13 بلدية في المتن من أصل 56 فازت بالتزكية. كما فاز بالتزكية ايضا 37 مختاراً.

وفي ساحل المتن ،ومع اقفال صناديق الاقتراع في محافظة جبل لبنان، خفت الحركة في منطقة ساحل المتن الشمالي وتحديدا في الجديدة -البوشرية -السد، الفنار، بيت مري، ضهر الصوان، عين سعاده، الدكوانه، برمانا، عينطورة، بإنتظار البدء بعملية الفرز والنتائج.

وقد شهدت الساعات الاخيرة وتحديدا بين السادسة والسابعة اقبالا لافتا للناخبين وسط حركة الاحزاب الضاغطة في كل اتجاه لكسب أكبر عدد ممكن من البلديات في المنطقة وكشف الأرض، تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة في العام المقبل.

وفي حين ارتفعت نسبة الاقتراع في المتن الشمالي وصلت نسبة الاقتراع في هذه المنطقة إلى 38 بالمئة و حافظت منطقة الجديدة -البوشرية -السد على أعلى نسبة حيث اقترع 3147 مواطنا بسبب تنافس الاحزاب فيها وارتفاع عدد الناخبين إلى عشرين الفا وارتفاع عدد أعضاء المجلس البلدي فيها إلى 21 ، اما في البلدات الأخرى حيث المجالس البلدية مؤلفة من 15 عضوا أو تسعة أعضاء، فقد كانت المعركة عائلية مع تأثير محدود للأحزاب التي ركزت على البلديات الكبرى.

وفي هذا المجال، لوحظ ان نواب المنطقة دعوا المواطنين إلى المشاركة في العملية الانتخابية، مشددين على انها فرصة لطي صفحة الماضي وتحقيق الديمقراطية التي غابت لسنوات عن الإنتخابات. كما قاموا بتنشيط الماكينات الحزبية كل من موقعه، وهنا كانت لماكينة الكتائب وماكينة إبراهيم كنعان الدور الأبرز وتحديدا في الجديدة-البوشرية -السد.

قضاء كسروان

وأغلقت تمام الساعة السابعة صناديق الاقتراع في كسروان، بعد نهار انتخابي طويل، وبدأت عملية فرز الأصوات، على ان يتم لاحقا نقل الصناديق الى السرايا الحكومية في جونية.

وكانت نسبة الإقبال على الاقتراع ارتفعت في النصف الساعة الاخيرة قبيل الإقفال في منطقة فتوح كسروان، ولامست 60%، وسط أجواء هادئة حيث لم يسجل أي إشكال يذكر.

وانتهى اليوم الإنتخابي الطويل في بلدات ساحل كسروان - الفتوح، حيث شهدت العملية الانتخابية مشاركة فعالة من الناخبين تخطت 60%، وهي الأعلى بين أقضية جبل لبنان. وقد سارت العملية الإنتخابية بأجواء هادئة وتنظيم محكم مع تسجيل بعض المخالفات والإشكالات البسيطة التي تمت معالجتها.

بعض البلدات الساحلية خاضت معارك انتخابية محتدمة تداخل فيها الطابع السياسي مع العائلي، وأبرزها العاصمة جونية، العقيبة والصفرا التي غصت بالناخبين طوال ساعات النهار.

وعند السابعة مساء، أقفلت جميع الصناديق وبدأت عمليات الفرز بحضور رؤساء الأقلام والكتبة ومندوبي اللوائح والمرشحين قبل أن تنقل بحراسة قوى الأمن الداخلي الى سرايا جونية للفرز النهائي وإعلان النتائج في قاعة المحكمة.

وقد بلغت نسبة الاقتراع في العقيبة 70%، وفي الصفرا 65% وفي حارة صخر 50%.

قضاء جبيل

اقفلت عند الساعة السابعة من مساء اليوم صناديق الاقتراع في قضاء جبيل بعد يوم هادىء لم يعكر صفوه اي أشكال

الطابع الديمقراطي والتنافس الذي امتزج فيه الوضع العائلي والحزبي لم يشهد القضاء مثيلا له لاسيما في انتخابات السنوات الماضية

نسبة المشاركة وصلت في القضاء إلى ٥٧ بالمئة وفي عدد من المكاتب الانتخابية بدأت مظاهر الفوز حيث وضعت المسارح للاحتفال بالفوز كما هو حاصل امام مكتب النائب زياد الحواط الذي دعم مع القوات اللبنانية وحزب الكتائب ومشروع وطن الانسان وحزب الطاشناق لائحة جبيل احلى حيث افادت مكنتها الانتخابية الوكالة الوطنية للاعلام ان اللائحة فازت بكامل اعضائها ولا خرق

وايضاً في بلاط فإن اعضاء لائحة قولنا بالعمل ايضا الاحتفال بفوز اللائحة بكامل اعضائها

فرز الأصوات بدأ وبإنتظار النتائج النهائية البلدية والاختيارية حيث ستنقل مع الصناديق إلى سراي جبيل الذي زاره منذ بعض الوقت رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جان قزي الذي اطلع من ألقائمقام على الغرف التي يتواجد فيها القضاة الذين سيدققون بالنتائج ويصدرون قراراتهم النهائية حول النتائج

قضاء بعبدا

انتهى اليوم الانتخابي الطويل في قضاء بعبدا، كما بدأ بحماسة وحماوة وسلاسة، بإقبال كثيف على الاقتراع من دون تسجيل اي حادث امني او لوجستي.

وكان محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي جال في قرى وبلدات المحافظة، مؤكدا ان "اليوم الانتخابي انطلق بطريقة ممتازة ولا يزال كذلك".

وقال: "كنت قمت بجولة ميدانية إذ مهما تابعت من خلال غرف العمليات وعبر الهاتف وغيره، تبقى الجولة الميدانية امرا مختلفا وحيويا".

اضاف: "كما رغبت ان أكون على تماس مع الناس عن قرب، وكذلك مع الموظفين ورؤساء الاقلام. والحمد لله داخل وخارج مراكز الاقتراع الوضع مريح، ونحن في صدد استدراك اي خلل قد يحدث. بشكل عام كانت الصورة جيدة جدا".

وختم: "الحمد لله كان نهارا ناجحا جدا، كما كنا نتمنى واكثر. ان ما يهمني ليس النسب بل الشوق الكبير لدى المواطنين للتعبير بعد سنوات، وان شاء الله هذا التعبير يؤسس لمشهد في البلديات مبني على التنمية ومصلحة القرية والمدينة والمصلحة العامة".

وفي الحدت، قاربت نسب الاقتراع قبيل الاقفال، الـ 45 في المئة، فقد انتخب 6 الاف من اصل 14 الف ناخب.

ووصلت نسبة المقترعين حتى ساعات الاقفال، الى حوالى 55 بالمئة، وقد انتخب1340 من اصل 2800 ناخبا.

وقاربت نسبة المقترعين في كفرشيما الـ 80 بالمئة، وبقي الاقبال كثيفا حتى موعد اقفال الصناديق، وقد سجل تقارب في نتائج اللائحتين المتنافستين.

وبلغت نسبة المقترعين في وادي شحرور العليا حوالى 58 بالمئة، في ظل معركة انتخابية محتدمة بين اللوائح المتنافسة الثلاث، وكان التشطيب سيد الموقف.

أما في بلدة بعبدا، فقد قاربت نسبة الاقتراع الـ35 بالمئة.

وتراوحت نسبة الاقتراع في الغبيري وحارة حريك بين 28 و32 بالمئة، فيما وصلت نسبة الاقتراع للمخاتير في برج البراجنة الى 42 بالمئة.

يذكر أن بلديات الشياح والمريجة وبرج البراجنة كانت فازت بالتزكية.

قضاء الشوف

أقفلت صناديق الاقتراع في مراكز الانتخابات البلدية والاختيارية عند السابعة تماما، وبدأ رؤساء الاقلام والمساعدون عمليات الفرز داخل هذه المراكز، وذلك بالتزامن مع وصول لجان القيد العليا المؤلفة من القضاة إلى سرايا بيت الدين، تمهيدا للإشراف على عملية الفرز الرسمي في السرايا، وبمواكبة غرفة العمليات التي عملت طيلة النهار على معالجة المراجعات والشكاوى الادارية.

وسجلت نسبة منتخبين قاربت ال 50 في المئة في عدد من البلدات "الشوفية" ذات الكثافة المرتفعة والتي شهدت طيلة النهار معارك انتخابية بين اللوائح المتنافسة. ولم يتم تسجيل إشكالات كبيرة باستثناء اشكال وقع في احد اقلام الاقتراع المسيحية في الباروك جرت معالجته فورا.

سير العملية الانتخابية سلك مساره الطبيعي وتفاوتت الحماوة بين قرية وأخرى، فيما البارز ان النسبة زادت نسبيا عن آخر استحقاق بلدي، في عدد من قرى المعارك.

وفي هذا السياق، شكلت بلدات دير القمر والباروك والدامور ام المعارك، بوجود لوائح سياسية وحزبية متداخلة مع العائلية، واعطت المجال لتحالفات بين الاحزاب الموجودة، بخاصة بين الحزبين التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية التي سرى التحالف بينهما على عدد كبير من قرى الشوف، وبينها دير القمر مع الوزير السابق ناجي البستاني، بمواجهة "التيار الوطني الحر" والأحرار والمجتمع المدني والشباب.

كذلك شهدت بعقلين حماوة انتخابية طيلة النهار بين العائلات المنقسمة على بعضها، ومثلها انتخابيا الجاهلية ومزرعة الشوف وباتر وكفرنبرخ وبشتفين وكفرحيم، وبقي الكثير من الناخبين امام مراكز الاقتراع لمتابعة صدور النتائج الأولية.

وأقفلت صناديق الإقتراع في معظم قرى وبلدات اقليم الخروب، وبدأت على الفور عمليات الفرز التي استنفرت لها الماكينات الإنتخابية للمرشحين، لإصدار النتائج تباعا، لطمأنة الناخبين، فيما بدأت التحضيرات والاستعدادات في قرى وبلدات المنطقة، للإحتفال بالفوز الذي تحقق، حيث يتوقع ان تنتهي اعمال فرز نتائج الانتخابات الاختبارية قبل البلدية.

وعلى الرغم من حماوة وحدة اليوم الانتخابي الطويل في قضاء الشوف، الا انه كان لافتا ان العملية الإنتخابية جرت بهدوء وسلاسة على الرغم من الاحتقان والانقسامات والفرز العائلي الذي فرضته المعركة لصالح كل عائلة وكل بلدة .

وكان الارتياح سيد الموقف في المنطقة، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع.