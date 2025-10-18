Oct 18, 2025 6:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فتح: على حماس الكفّ عن ارتباطاتها الإقليمية التي تضعها في خدمة مشاريع لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا بمصالح شعبنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o