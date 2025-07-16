Jul 16, 2025 8:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فتح الطريق إلى ساحة الأمويين بعد إغلاقه جراء الضربات على دمشق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o