Jun 22, 2025 4:37 PMClock
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"فايننشال تايمز": مسؤولون إسرائيليون يميلون سرًّا لإنهاء الهجوم على إيران بعد الهجوم الأميركي على منشآتها النووية

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