Jul 29, 2025 11:43 AMClock
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فايننشال تايمز: كبار الوزراء يضغطون على رئيس الوزراء البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول

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