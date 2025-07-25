Jul 25, 2025 10:31 AMClock
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"فايننشال تايمز" عن وزير في الحكومة البريطانية: من المرجح جدًا أن نتّخذ خطوة كفرنسا ونعترف بالدولة الفلسطينية

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