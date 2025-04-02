Apr 2, 2025 5:29 PMClock
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فايننشال تايمز عن وثيقة: بريطانيا وزعت اقتراحا على دول أوروبية لإنشاء مؤسسة تشتري وتخزن الأسلحة بشكل مشترك

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