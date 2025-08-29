9:44 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فايننشال تايمز عن وثائق: بريطانيا لم تعدل طلبها من آبل منحها الوصول لبيانات تخص العملاء خارج المملكة المتحدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o