Jul 29, 2025 11:48 AMClock
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فايننشال تايمز عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني: ينبغي أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو سلام مستدام

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