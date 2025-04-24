Apr 24, 2025 7:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فايننشال تايمز عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي: اعتراف أميركي بروسية القرم من شأنه أن يقضي على وحدتنا بشأن أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o