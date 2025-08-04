Aug 4, 2025 12:41 PMClock
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فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: حكومة نتنياهو تبحث مع إدارة ترامب مقترحا لتوسيع الهجوم إلى مناطق إضافية بغزة

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