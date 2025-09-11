7:47 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فايننشال تايمز عن مسؤولين بكوريا الجنوبية: ترمب أوقف ترحيل مئات العمال الكوريين لتشجيعهم على تدريب الأميركيين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o