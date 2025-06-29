Jun 29, 2025 4:52 PMClock
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"فايننشال تايمز" عن مسؤولين: التقييمات أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يكن مركزاً في فوردو وقت الهجوم

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