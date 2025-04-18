Apr 18, 2025 1:02 PMClock
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فايننشال تايمز عن روبيو: ترامب قد يتخلى عن التفاوض لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا إذا لم ير مؤشرا على تحقيق ذلك

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