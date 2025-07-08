Jul 8, 2025 11:20 AMClock
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فايننشال تايمز عن رئيس الهيئة التنفيذية لميناء روتردام: الميناء وهو الأكبر بأوروبا يستعد لحرب محتملة مع روسيا

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