Apr 24, 2025 7:41 AMClock
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فايننشال تايمز عن دبلوماسي أوروبي: إدارة ترامب أُبلغت باستحالة الاعتراف أوروبيا بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا

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