Jun 26, 2025 4:38 PMClock
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فايننشال تايمز: تقييمات أوروبية تشير أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لم يكن في فوردو لحظة الضربات الأميركية

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