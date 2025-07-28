Jul 28, 2025 7:11 AMClock
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فايننشال تايمز: ترامب يُجمّد ضوابط التصدير لضمان إبرام صفقة تجارية مع الصين

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