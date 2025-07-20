Jul 20, 2025 9:27 AMClock
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فايننشال تايمز: ترامب يرفض طلب الإتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات ويتمسك برسوم لا تقل عن 20 في المئة في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
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