Apr 10, 2025 7:29 AMClock
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فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يدرس شراء كميات إضافية من الغاز الأميركي بضغط من رسوم ترامب الجمركية

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