Jul 23, 2025 7:14 PMClock
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فاينانشيل تايمز: واشنطن والاتحاد الأوروبي بصدد الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15%

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