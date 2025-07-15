Jul 15, 2025 12:59 PMClock
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فاينانشيال تايمز: ترامب شجع أوكرانيا على "تكثيف الضربات العميقة على الأراضي الروسية" وسأل زيلينسكي عما إذا كان "يستطيع ضرب موسكو"

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