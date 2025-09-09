7:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فاينانشيال تايمز: أوكرانيا تواجه نقصا في الدفاع الجوي مع تباطؤ البنتاجون في الشحنات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o