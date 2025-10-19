Oct 19, 2025 9:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فاينانشال تايمز: ترامب يحث زيلينسكي على إبرام اتفاق مع بوتين وإلا سيواجه الدمار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o