Jul 12, 2025 1:10 PMClock
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فاينانشال تايمز: البنتاغون يضغط على اليابان وأستراليا لتوضيح دورهما إذا حدثت حرب بتايوان

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