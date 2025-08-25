المركزية - افتتحت صالة وادي 99 في بيروت، بالتعاون مع الفنانة فاليري غصيني، مساء الخميس معرضها الفني الخيري بعنوان «Girls Just Want to Have Fun»، بحضور حشد من عشّاق الفن، والمانحين، وممثلين عن المؤسسات الثقافية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

المعرض، الذي يستمر حتى 21 أيلول 2025، يضم مختارات من سلسلتي أعمال غصيني Girlfriends (منذ 2009 حتى اليوم) وWomen of Power and Interest (المشاركة في بينالي البندقية 2017). وقد شكّلت هذه الأعمال السردية منصة فنية وإنسانية في آنٍ معاً، حيث تحوّل الإبداع إلى رسالة أمل ودعم ملموس.

الفعالية خُصّصت بالكامل لدعم جمعية CHANCE (أطفال ضد السرطان)، إذ ستوجَّه عائدات المبيعات لتمويل العلاجات الحيوية والنفسية والفنية للأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم.

وأكدت مالكة معرض وادي 99 خلال الافتتاح أنّ "المعرض يجسّد كيف يمكن للفن أن يتجاوز حدود اللوحة ليصبح وسيلة للنضال، وأداة للإلهام، ودعماً مباشراً للأطفال المحتاجين".

بهذا، أثبت المعرض أنّ الفن قادر على أن يتحوّل إلى فعل إنساني، حيث تصبح كل ضربة فرشاة تعبيراً عن التضامن، وكل عمل فني مصدراً لإلهام، وكل عملية بيع فرصة لدعم حياة طفل يحتاج إلى الأمل.

يستمر المعرض في استقبال زوّاره يومياً حتى 21 أيلول 2025 في صالة وادي 99 – بيروت.

