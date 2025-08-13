تجمع عدد من رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات المناطق الحدودية، منهم رئيس بلدية السماقية حسين السعيد ونائب الرئيس عاصم المصري ، مختار الشيخ زناد عصام درويش، مختار حكر الضاهري غسان اسكندر ، رئيس بلدية الصيادي محمد عبلة ، رئيس بلدية الكنيسة نبيل مصطفى وعضو البلدية حمزة الدالي .

ورفع هؤلاء الصوت في خلال زيارتهم محافظ عكار المحامي عماد اللبكي ،مطالبين بفتح جسر العريضة الذي يربط لبنان وسوريا بشكل عاجل ، في خطوة تهدف إلى لفت انتباه الجهات الرسمية إلى المشاكل التي يواجهها السكان نتيجة استمرار اغلاق الجسر.

وأشار المجتمعون إلى "أن إغلاق الجسر يعرّض حياة المواطنين للخطر ويعيق حركة المرور والتجارة اليومية في المناطق الحدودية ، ما يزيد من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هشاشة. واعتبروا "أن الجسر يشكل شريان حياة أساسيا للبلدات الحدودية، لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها السكان.

وخلال اللقاء، شدّد رؤساء البلديات على أن استمرار اغلاق الجسر يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الخدمات الصحية والتعليمية ، وتأمين المستلزمات الأساسية، وحرية التنقل للأهالي والمزارعين والتجار.

كما أكدوا "أن الوضع أصبح خطيرا بما فيه الكفاية، ويستدعي تدخّل الدولة بشكل عاجل لمنع أي كارثة محتملة أو أي تداعيات على الأمن المحلي".

ودعا المجتمعون محافظ عكار إلى "تحمل مسؤولياته في متابعة الأمر مع السلطات المعنية ، واتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة فتح الجسر بشكل دائم أو موقت لحماية أهالي المناطق الحدودية وتأمين مرورهم بأمان.

وأكد المجتمعون "أن هذه الخطوة ليست مجرد مطلب شكلي، بل ضرورة حيوية لضمان استمرار الحياة الطبيعية في المناطق الحدودية".