زار وفدٌ من فاعليات بيروت، وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، وجرى بحث مختلف الشؤون البيروتية بالإضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة وما تتطلبه من إجراءات لضمان نزاهتها.

وتناول النقاش أيضاً مطالب بيروت الإنمائية والخدماتية، ولا سيما ما يتعلق بتحسين أوضاع البنى التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم المبادرات التي تحفظ خصوصية المدينة وهويتها الوطنية. كما تطرّق المجتمعون إلى موضوع إضاءة صخرة الروشة، مؤكدين ضرورة الحفاظ عليه "بعيداً عن أي توظيف سياسي أو فئوي، وجعله مساحة جامعة تعبّر عن وحدة العاصمة وأهلها".

ضمّ الوفد المحامي محمد يموت، المحامي محمد عيد شهاب، المحامي حسن شعار، المختار عبد الباسط عيتاني، المختار رمضان غلاييني ، المختار وسام الصانع، السيد حسن عيتاني، السيد أحمد عيتاني، السيد محمد جانا، السيد إبراهيم كلش، والسيد محمد الكردي.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في ترسيخ سلطة القانون، مؤكدين تمسّك أبناء بيروت بالدولة ومؤسساتها، ورفضهم "لأي ممارسات من شأنها أن تمسّ بهيبة العاصمة أو مكانتها".