Apr 14, 2025 6:40 AMClock
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فارس سعيد عبر اكس: نطالب نواب الامة والرئيس سلام بإلغاء المجلس الاعلى اللبناني السوري...نحن في زمن العلاقات الدبلوماسية منذ العام 2008

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