رأى النائب السابق فارس سعيد أن “المصلحة اللبنانية هي أن نضع الشرعية اللبنانية في وجه حزب الله”، معتبرا أن مصلحة اللبنانيين اليوم هي ألا يكون هناك سلاح لدى “حزب الله”.

وقال في حديث للـLBCI: “لا أعتقد أن أحدا في السلطة لديه النية لوضع الجيش اللبناني في وجه حزب الله”.

وأشار سعيد الى أن “هذا البلد لا يحكم بموازين القوى بل بقوة التوازن”. وعن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، قال سعيد: “أتى لاريجاني ليقول إن السلاح ملكه وبالتالي هي زيارة المالك لمُلكه وهو يقول للولايات المتحدة اذا كنتم تريدون التحدث بموضوع السلاح فعليكم أن تتحدثوا معي”.

ورأى النائب السابق فارس سعيد أن قيمة الرئيس السوري أحمد الشرع لدى الأميركيين والعرب والإسرائيليين هي أنه قطع “طريق طهران – بيروت”، قائلا: “لن نرى بعد اليوم شاحنة تحتوي على صواريخ تنقلب على طريق الكحالة، فهذا الطريق إنقطع”.

كما رأى أن ترتيب العلاقات اللبنانية السورية من مسؤولية جميع اللبنانيين لكنه اختصاص ماروني، اعتبر أن “موقع لبنان في الصراع العربي الإسرائيلي يحدده جميع اللبنانيين لكنه إختصاص سني”.