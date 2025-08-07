Aug 7, 2025 6:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فادي مكي: أعطيت وجهة نظري وما يحصل حولنا خطير جدا وأكبر من ان نأخذ نحن فيه القرار وأنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم اعلق مشاركتي في الحكومة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o