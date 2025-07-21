Jul 21, 2025 7:58 PMClock
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فادي أبو شقرا: لا أزمة محروقات فالبنزين متوفّر والالتباس الذي كان حاصلاً بين وزارة الطاقة ووزارة المالية تمّ حلّه ولا داعي للقلق

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