Apr 21, 2025 1:17 PMClock
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غولان: نتنياهو يشكل خطرا مباشرا على أمن إسرائيل وعلى سيادة القانون ووجود الدولة ويجب أن يرحل الآن

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