Jul 28, 2025 5:24 PMClock
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غوتيريش: وضع حد للنراع الإسرائيلي الفلسطيني يستدعي إرادة حقيقة وقيادة شجاعة

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