8:31 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

غوتيريش: نحث الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتقديم 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول 2035

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o