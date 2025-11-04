8:36 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

غوتيريش: عدم وجود أي حماية اجتماعية للملايين حول العالم أمر مؤسف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o