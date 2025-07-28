Jul 28, 2025 10:56 PMClock
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غوتيريش: طرد الفلسطينيين من أرضهم ليس سلامًا واحتلال الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويجب أن ينتهي

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