May 5, 2025 6:36 PMClock
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غوتيريش: العمل العسكري ليس حلا وعلى الهند وباكستان التزام أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن حافة الهاوية

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