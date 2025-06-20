Jun 20, 2025 5:13 PMClock
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غوتيرش: المواجهة بين إسرائيل وإيران تتسارع بشكل خطير وتشمل استهداف منشآت نووية

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