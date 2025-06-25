وزع السفير العالمي للسلام ورئيس جمعية تنمية السلام العالمي، حسين غملوش، دفعات من الأدوية الأساسية إلى عدد من بلديات الجنوب اللبناني، شملت الرمادية، الشعيتية، حناويه، صادقين، إضافة إلى مخيمي البص وعين الحلوة، في اطار جهوده الانسانية على كل الاراضي اللبنانية.

وتم تسليم الأدوية إلى رؤساء البلديات وممثلي المخيمات، حيث لاقت هذه المبادرة ترحيباً واسعاً من المجتمعات، التي اعربت عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة والدعم المستمر، مؤكدة أهمية استمرارية هذه المبادرات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

ولاحظ خلال جولته، الأضرار الكبيرة التي لحقت بمراكز بعض البلديات نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، داعياً إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وإنشاء مستوصفات لضمان استمرار الخدمات الصحية وتعزيز صمود الأهالي.

كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية، وطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، داعياً إلى تنفيذ القرارات الدولية، ومشدداً على أن الشعب اللبناني قدّم الكثير من التضحيات وحان الوقت ليعيش بأمن وسلام كباقي شعوب العالم.

وأكد أن الضغط على أي فريق لبناني تحت الاحتلال يُفاقم التوترات ويُهدد الاستقرار.

واذ دعا إلى حل القضايا الوطنية بالحوار المباشر، بعيداً عن التراشق الإعلامي، حفاظاً على السلم الأهلي، وبناء وطن يليق بتطلعات جميع اللبنانيين، شدد على أن الجمعية مستمرة في مبادراتها الإنسانية، وأن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني تبقى حجر الأساس للنهوض الوطني.