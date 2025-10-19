روما - شارك السفير العالمي للسلام رئيس جمعية تنمية السلام العالمي حسين غملوش، في القدّاس الاحتفالي الذي أُقيم في كنيسة مار مارون – روما أمس، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لمناسبة تكريم المطران يوحنا رفيق الورشا واستقبال المطران جورج أبي سعد، في أجواء روحية مفعمة بعبق الإيمان و روح المحبة، وبحضور عدد من المطارنة والكهنة والشخصيات الدبلوماسية والعامة.

وفي ختام القدّاس، عبّر السفير غملوش عن امتنانه العميق للراعي، مشيدًا ب"الدور الإنساني والروحي الكبير الذي تؤديه الكنيسة المارونية في نشر رسالة السلام والمحبة والوحدة بين الشعوب". وأكّد التزام جمعية تنمية السلام العالمي بمواصلة رسالتها في تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم والتلاقي الإنساني في مختلف أنحاء العالم.

واختُتم اللقاء بأجواء من الفرح والبركة، عكست عمق الإيمان والتقاليد المارونية العريقة التي تجمع بين الرسالة الروحية والعمل الإنساني من أجل خير الإنسان والمجتمع.