أعرب السفير العالمي للسلام رئيس جمعية تنمية السلام العالمي حسين غملوش، عن قلقه العميق ازاء الاوضاع الانسانية المتدهورة، في فلسطين ولبنان، مع تزايد معاناة المدنيين من كل الأطراف، وجدد دعوته الى وقف فوري للحرب وحماية الأبرياء دون تمييز، في ظل تحركات شعبية واسعة وفي مقدمها روما، مدريد، لندن، باريس وبيروت، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضا للحرب الدائرة في العديد من عواصم العالم، ومطالبة بحل سياسي يحفظ كرامة الإنسان، ويؤسس لعلاقات قائمة على احترام سيادة الشعوب وتبادل المصالح بين الدول.

واشاد بصوت الشعب اللبناني "الذي لا يزال ينادي بالحفاظ على السلم الأهلي، وتحصين الجبهة الداخلية، رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة"، مؤكدا أن الحق في العيش الكريم، وفي الأمن، والتعليم، والصحة، هو من أبسط حقوق الإنسان، ودعا الى وقف كافة أشكال الحروب والنزاعات فورًا، حماية المدنيين والمرافق العامة في مناطق النزاع، احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وفتح قنوات الحوار بين الشعوب وتعزيز جسور التعاون المشترك بدل المواجهة".

وختم غملوش: "إن صوت الشعوب التي نزلت الى الشارع امس في روما لتقول "كفى" هو تعبير صادق عن ضمير عالمي حيّ، ولا بدّ أن يُصغي له الجميع".