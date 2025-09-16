المركزية - قال السفير العالمي للسلام رئيس جمعية تنمية السلام العالمي حسين غملوش، أن "في ظلّ تصاعد النقاش حول إعادة تشغيل مطار القليعات في الشمال اللبناني، نُجدّد في جمعية تنمية السلام العالمي مطالبتنا المشروعة بإنشاء مطار دولي في الجنوب، كحق طبيعي ومتوازن لأبناء هذه المنطقة التي كانت ولا تزال صمّام الأمان لهذا الوطن".

واضاف في بيان: "إن الجنوب الذي صمد في وجه الاحتلال، وشارك في إعادة بناء الوطن من رماد الحروب، يستحق اليوم لفتة إنمائية استراتيجية تُترجم عبر مشاريع حيوية، أولها إنشاء مطار يُخفف الضغط عن مطار بيروت، ويُعزز الحركة الاقتصادية والسياحية، ويؤمن فرص عمل لأبناء الجنوب. فالعدالة الإنمائية لا تتحقق إلا من خلال توزيع متوازن للبنية التحتية والخدمات، وعلى الدولة اللبنانية أن تثبت التزامها بالإنماء المتوازن من خلال خطوات عملية، أولها إقرار مشروع مطار في الجنوب، أسوةً بما يُطرح في الشمال والبقاع".

ودعا الجهات المعنية، لا سيما وزارة الأشغال العامة والنقل، إلى التعامل مع هذا المطلب بجدية ومسؤولية، بعيدًا من الاعتبارات السياسية أو الطائفية، انطلاقًا من مبدأ المساواة بين المواطنين والمناطق. "فالجنوب ليس أقل شأنًا من أي منطقة أخرى، وآن الأوان أن يأخذ حقه الكامل".