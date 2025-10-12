دان السفير العالمي للسلام رئيس جمعية تنمية السلام العالمي حسين غملوش بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أصحاب المصالح والشركات التجارية اللبنانية، والتي تُعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وتلتزم بدفع الضرائب والرسوم الجمركية، وتعمل تحت إشراف ومظلة القانون اللبناني والدولي.

وأكد في بيان، أن "هذه الاعتداءات المستمرة، والتي وقعت بعد اتفاق الهدنة، تُعدّ خرقاً واضحاً من طرف واحد، في ظل التزام لبنان – حكومةً وأحزاباً – ببنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي".

ودعا الدولة اللبنانية إلى "اتخاذ موقف رسمي موحّد، وإعلاء الصوت في المحافل الدولية"، مطالبًا الأمم المتحدة وكل القوى الحريصة على السلام العالمي بالتحرك العاجل، ومنع تكرار هذه الاعتداءات التي تطال دولة ذات سيادة، كما نص عليه القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة.

وناشد غملوش الشعوب والمجتمعات الحرة في العالم، التضامن مع لبنان ورفض هذه الانتهاكات التي تهدد استقرار المنطقة وتضرب بمبادئ السلام عرض الحائط..