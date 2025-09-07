أكد السفير العالمي للسلام رئيس جمعية تنمية السلام العالمي حسين غملوش، أن "بناء الدولة وتحقيق الاستقرار يتطلبان العمل الجاد، من جميع مكوّنات الوطن، من رؤساء الطوائف، وأحزاب لبنانية، ومجتمع مدني، ومؤسسات الدولة، لإنهاء الاحتلال، وترسيخ سيادة لبنان الكاملة على أراضيه البالغة 10452 كلم².

وشدد على "أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن كخيار إصلاحي لا غنى عنه لتحقيق تنمية متوازنة في كافة المناطق اللبنانية، وتمكين البلديات والهيئات المحلية من أداء دورها بفعالية"، داعيا إلى "إعادة تفعيل مشاريع البنى التحتية المتوقفة، وعلى رأسها مشروع إنشاء مطار إقليمي في الجنوب بين صيدا وصور، لما له من أهمية استراتيجية في دعم الحركة الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتخفيف الضغط عن مطار بيروت الدولي".

وفي سياق عملها الدولي، أوضحت الجمعية الفرق بين سفراء السلام، الذين يسعون لتعزيز الحوار وبناء الجسور بين الشعوب، والسفراء الدبلوماسيين الرسميين الذين يمثلون دولهم. وأكدت أن السلام والتفاهم الدولي يتطلبان تكامل هذين الدورين خدمةً للإنسانية.

واكدت الجمعية التزامها الكامل بمسيرتها من أجل السلام، ودعت كافة الشركاء المحليين والدوليين إلى دعم هذه الرؤية من أجل مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للبنان