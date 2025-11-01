قال السفير العالمي للسلام رئيس جمعية تنمية السلام العالمي حسين غملوش، لمناسبة عيد جميع القديسين: "في هذا اليوم المبارك، الذي يحتفل به المجتمع الغربي بـ Festa di Tutti i Santi، تتجلى أهمية القداسة والذكر الطيب لأولئك الذين سبقونا في هذه الحياة، ممن جسدوا الفضيلة والمحبة والتفاني في خدمة الآخرين. وبالنظر إلى ما يجمع بين المجتمع الغربي والمجتمعات الشرقية، نجد أن جوهر الاحتفال هو واحد: الاحترام للقديسين والأموات، التذكير بالقيم الروحية العليا، والسعي لنشر السلام والمحبة بين الناس. هذه الروح الإنسانية والقدسية تتجاوز أي اختلاف ديني أو ثقافي، لتربطنا جميعًا على أسس العدل، الرحمة، والمواطنة الصالحة".

وتابع في بيان: "اليوم هو عطلة رسمية في إيطاليا، وهي فرصة لكل واحد منا، بغض النظر عن انتمائه الديني، للتفكر في الحياة، وتقديم الدعاء والمحبة لأرواح من سبقونا، ولتأكيد التزامنا بسلوك الخير والتسامح في حياتنا اليومية. من هذا المنطلق، أؤكد كمسلم مقيم في إيطاليا ورئيس جمعية تنمية السلام العالمي، أن القداسة الحقيقية ليست حكرًا على دين أو مذهب، بل هي رسالة إنسانية مشتركة: أن نحب، نحترم، ونعمل من أجل الخير لكل إنسان، وأن نترك أثرًا إيجابيًا في هذا العالم قبل أن نلتقي بجمع أحبائنا في دار الآخرة".

وختم غملوش: "فلنجعل هذا اليوم مناسبة للتفكر، التلاحم، وإحياء الروابط الإنسانية التي تجمع بين الشرق والغرب، بين الماضي والحاضر، بين السماء والأرض".