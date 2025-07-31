في إطار التزامها المستمر بدعم وتأهيل الكوادر المهنية الشابة، شاركت مجموعة غلوبال كوم القابضة GlobalCom Holding s.a.l في ورشة العمل الاستثنائية “الاحتراف المهني” التي نظّمتها شركة Vezeya في مؤسسة شارل القرم، وذلك بمشاركة عدد من الخريجين الجدد من مختلف الجامعات والكليّات اللبنانية.

مثّلت المجموعة في هذه الفعالية السيدة مايا سلامة، التي قدّمت جلسة تدريبية شاملة تمحورت حول إعداد سيرة ذاتية مهنيّة تبرز مهارات المتقدم للعمل وتلفت انتباه أصحاب المؤسسات. كما تناولت الورشة المعايير الأساسية التي يعتمدها أرباب العمل في اختيار الكفاءات، مما مكّن المشاركين من فهم التوقعات الحقيقية لأصحاب المصالح في ظل ازدياد التنافس للحصول على الوظائف.

تأتي هذه الخطوة في سياق التزام غلوبال كوم بمساعدة طلاب الجامعات على اكتساب فهم أعمق للمتطلبات العملية، ودعم المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب من دخول سوق العمل بثقة واستعداد. وتسعى المجموعة إلى المساهمة الفاعلة في بناء بيئة عمل تحتضن الكفاءات المؤهلة، من خلال مشاركة الخبرات وتقديم الإرشاد المهني المباشر.

وشهدت الفعالية أيضًا تفاعلًا خاصًا مع نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني، الذي تحدّث عن أبرز محطات مسيرته المهنية، متناولًا التحديات التي واجهها والدروس المستفادة منها، ومؤكدًا على أهمية مواصلة التطوير الذاتي كركيزة أساسية للنجاح المهني.

تجدد غلوبال كوم التزامها الراسخ برفد متطلبات الجيل الجديد من القادة وروّاد الأعمال، وتؤمن بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو الطريق نحو مستقبل اقتصادي مستدام وأكثر ابتكارًا في المنطقة.