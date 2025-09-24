المركزية - أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري أن الجميع وافق على حصرية السلاح واعطى الضوء الاخضر للحكومة للمضي قدما بهذا الموضوع، مشددا على أهمية الحافظ على البلد وعدم الانجرار الى حرب داخلية.

ورأى خوري في حديث للـLBCI، أن الاجرام الاسرائيلي لا حدود ولا سقف له، معتبرا أن ذلك يواجه بالتعاطي الداخلي مع بعضنا البعض وبالتفكير بمصلحة البلد وبالوقوف خلف الجيش.



أشار الى أن "التيار" مع حصرية السلاح بيد الدولة وأن يحتفظ الجيش بهذا السلاح لأن المساعدات الدولية للجيش قد لا تتضمن السلاح.

وقال: ""التيار" يتواصل مع الجميع وخطابه شمولي وليس كيديا".

وأضاف: "نحن جاهزون لخوض الانتخابات النيابية ولم نكن يوما مع التمديد للمجلس".

وتابع: "في انتخابات 2022 كان التيار اكثر فريق مستهدف ومحاصر وسنسترد في انتخابات 2026 المقاعد التي خسرناها".

وعن علاقة التيار الوطني الحر مع ثنائي أمل - حزب الله، أكد خوري أن فيها وضوح وشفافية واحترام متبادل وتنسيق على مستوى النواب.

